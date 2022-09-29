Херсон, Бывш. УССР, 29 сентября 2022, 01:09 — REGNUM Серия из как минимум пяти взрывов прогремела в небе над Херсоном, который находится под контролем российских войск. Об этом 29 сентября сообщают корреспонденты нескольких российских СМИ.
Очевидцы уточняют, что в небе над Херсоном не видно никаких следов от ракет противовоздушной обороны, но слышны сильные звуки, предположительно, от работы систем ПВО.
Официального подтверждения информации пока не поступало.
Ранее ИА REGNUM сообщало о разрушении здания Политехнического университета в Херсоне в результате удара со стороны киевских боевиков.
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