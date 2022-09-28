Херсон, 29 сентября, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Серия из как минимум пяти взрывов прогремела в небе над Херсоном, который находится под контролем российских войск. Об этом 29 сентября сообщают корреспонденты нескольких российских СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Очевидцы уточняют, что в небе над Херсоном не видно никаких следов от ракет противовоздушной обороны, но слышны сильные звуки, предположительно, от работы систем ПВО.

Официального подтверждения информации пока не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разрушении здания Политехнического университета в Херсоне в результате удара со стороны киевских боевиков.