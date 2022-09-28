Москва, 29 сентября, 2022, 01:05 — ИА Регнум. На юге России после 3 октября ожидается постепенное понижение температуры воздуха, что после 10 октября может привести к завершению бархатного сезона. Об этом 29 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Ялты

По его словам, наблюдаемый сейчас период заметного потепления закончится примерно с 3 октября, когда «температура воздуха начнёт понижаться».

«Не слишком критично, но всё-таки. До конца первой декады можно говорить о бархатном сезоне. До 10 октября — это тоже замечательная продолжительность, насчёт более продолжительного периода пока сложно говорить», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Бархатный сезон на российских курортах традиционно завершается в конце сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие выходные дни в столице России ожидаются дожди и понижение температуры воздуха.

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