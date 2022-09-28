Лондон, 29 сентября, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Китай должен выбрать своих союзников на мировой арене на фоне российской спецоперации по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР, говорится в официальном заявлении главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Австралия

«Китай — это крупный глобальный игрок и драйвер роста, который сумел вывести миллионы людей из-за черты бедности. Но урок, который я усвоил, наблюдая за Китаем в течение всей жизни, заключается в том, что когда Китай отходит от глобальных правил и норм, когда он становится в один ряд со странами вроде России, то его позиции в мире ослабляются», — заявил министр.

Клеверли намекнул, что Лондон поддерживает страны, выступающие против России. В качестве примера он привел Японию и Сингапур, согласившихся ввести антироссийские санкции и голосовать против Москвы в ООН. При этом министр отметил, что Пекин имеет право самостоятельно выбирать внешнеполитический курс.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября глава правительства Великобритании Лиз Трасс осудила китайские учения вблизи Тайваня, которые проводились в августе. Она добавила, что готова совместно с Японией бороться против угрозы со стороны Китая.