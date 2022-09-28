Запорожье, Украина, 29 сентября, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Животные могли стать причиной срабатывания наземных мин возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 28 сентября сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

Npp.zp.ua Энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети

По данным организации, первая мина сдетонировала около 06:00 мск в 50 метрах от ограждения периметра ЗАЭС. Кроме того, специалисты МАГАТЭ уточнили, что два взрыва, которые произошли накануне, утром 27 сентября, были, по всей видимости, вызваны животными, передвигавшимися по заминированной территории вне ограждения.

О взрывах вблизи канала, по которому вода поступает из водохранилища в систему охлаждения станции, МАГАТЭ сообщило 27 сентября, но причина взрыва была неясна. В результате взрыва серьёзных повреждений зафиксировано не было, пострадало лишь остекление окон в турбинном зале реактора.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, после воссоединения Запорожской области с Россией Запорожская АЭС должна как можно быстрее перейти в собственность РФ.