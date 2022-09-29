Тбилиси, , 11:59 — REGNUM Президента Грузии Саломе Зурабишвили назвала визит главы Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию «циничным подходом», сообщает 28 сентября president. ge.

Александр Лукашенко и Аслан Бжания Presidentofabkhazia.org

«Я не могу не подчеркнуть, насколько неприемлемо и тревожно то, что произошло сегодня. Это очень циничный подход, когда президент Белоруссии прибыл в Абхазию в нарушение закона об оккупации, в нарушение всех норм и принципов международного права, а также в нарушение наших якобы дружественных отношений. Я очень рада, что до сих пор не подписала назначение нового посла Грузии в Белоруссии и откладывала этот вопрос. Мы должны защищать наши правила, нашу территорию, наши принципы, и мы должны просить всех следовать им», — сказала Зурабишвили.

Напомним, что 28 сентября Александр Лукашенко впервые прибыл с визитом в Абхазию, во время которого он встретился с главой республики Асланом Бжанией.