Минск, , 11:55 — REGNUM Вакцинация против гриппа в Белоруссии начнется 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минздрава.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

Вакцинировать в Белоруссии будут двумя вакцинами на выбор: «Гриппол Плюс» (трехвалентная вакцина), производства России — за счëт бюджетных и внебюджетных средств; и «Ваксигрип Тетра» (четырехвалентная вакцина), производства Франции — за счëт внебюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация против гриппа в этом году будет проходить в Белоруссии на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 и проводимой вакцинации против COVID-19.