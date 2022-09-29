Минск, 29 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Вакцинация против гриппа в Белоруссии начнется 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Минздрава.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

Вакцинировать в Белоруссии будут двумя вакцинами на выбор: «Гриппол Плюс» (трехвалентная вакцина), производства России — за счëт бюджетных и внебюджетных средств; и «Ваксигрип Тетра» (четырехвалентная вакцина), производства Франции — за счëт внебюджетных средств.

Как сообщалоИА REGNUM, вакцинация против гриппа в этом году будет проходить в Белоруссии на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 и проводимой вакцинации против COVID-19.