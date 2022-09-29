Вашингтон, , 00:45 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин 28 сентября предложил своему датскому коллеге Мортену Бёдскову помощь в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

Ллойд Остин U. S. Secretary of Defense

По его словам, Остин позвонил Бёдскову «чтобы обсудить недавние взрывы на газопроводе «Северный поток», произошедшие вблизи датского острова Борнхольм.

Патрика Райдера «Министр Остин предложил полную поддержку Дании, которая начала расследовать взрывы».

В заявлении отмечается, что министры договорились о совместной работе «по мере развития ситуации».​​​​​​

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что утверждения о причастности США к диверсиям на двух нитках газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» являются «российской дезинформацией».

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