Пентагон поможет Дании в расследовании взрывов на «Северных потоках»
Вашингтон, 29 сентября, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин 28 сентября предложил своему датскому коллеге Мортену Бёдскову помощь в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
По его словам, Остин позвонил Бёдскову, «чтобы обсудить недавние взрывы на газопроводе «Северный поток», произошедшие вблизи датского острова Борнхольм.
В заявлении отмечается, что министры договорились о совместной работе «по мере развития ситуации».
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что утверждения о причастности США к диверсиям на двух нитках газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» являются «российской дезинформацией».