Минск, , 11:51 — REGNUM В Барановичском районе с 23 сентября ввели масочный режим в учреждениях образования и здравоохранения и ограничили массовые мероприятия из-за подъëма заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается на сайте Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Люди в масках Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В некоторых других районах Белоруссии обязательный масочный режим действует только в учреждениях здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Белоруссии констатирует рост заболеваемости COVID-19 в республике, однако не раскрывает актуальные данные по количеству пациентов и умерших.