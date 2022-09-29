Минск, 29 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Барановичском районе с 23 сентября ввели масочный режим в учреждениях образования и здравоохранения и ограничили массовые мероприятия из-за подъëма заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается на сайте Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди в масках

В некоторых других районах Белоруссии обязательный масочный режим действует только в учреждениях здравоохранения.

Как сообщалоИА REGNUM, министерство здравоохранения Белоруссии констатирует рост заболеваемости COVID-19 в республике, однако не раскрывает актуальные данные по количеству пациентов и умерших.