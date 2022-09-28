Нижний Новгород, 29 сентября, 2022, 00:39 — ИА Регнум. После запуска новой ветки метрополитена в Нижнем Новгороде пассажиропоток в метро увеличится в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом заявил замдиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Наиль Сайфуллин на правительственном совещании.

Metronn.ru Нижегородское метро

По его словам, к 2028 году этот показатель достигнет 86 млн человек.

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«Эффект после завершения проекта будет значительный — это перераспределение пассажиропотока транспортной сети нижегородской агломерации», — добавил глава фонда.

Также участники совещания отметили, что в этом году Нижегородская область рассчитывает получить из федерального бюджета 10,4 млрд рублей на строительство новых станций и продление веток метрополитена в столице Приволжья.

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