Минск, 29 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Белоруссии констатирует рост заболеваемости COVID-19 в республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

При этом по-прежнему не раскрываются актуальные данные по количеству пациентов и умерших.

Минздрав проинформировал органы управления здравоохранением и медицинские учреждения о «начале периода подъëма заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе COVID-19». Отмечается, что в настоящее время «оценка заболеваемости указывает на контролируемый характер эпидемиологической ситуации».

Ведомство приняло решение организовать дистанционные курсы повышения квалификации для врачей общей практики, педиатров, инфекционистов, медсестер и некоторых других специалистов.

Как сообщалоИА REGNUM, Минздрав 30 августа утвердил порядок работы медицинских работников в условиях COVID-19. В частности был установлен единообразный подход к разделению зон больниц и поликлиник на «чистые и контаминированные».