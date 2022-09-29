Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Стрельба произошла в здании школы в американском городе Окленде (штат Калифорния), сообщает агентство Associated Press.

Полиция США Elvert Barnes

По его данным, стрельба произошла в школе в восточной части города. В результате происшествия ранения получили не менее пяти человек. При этом всех пострадавших госпитализировали. Других подробностей произошедшего не приводится. Сведений о задержании подозреваемых в преступлении также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября два человека напали на футбольных игроков средней школы города Роксборо в американской Филадельфии. В результате стрельбы пострадали четверо человек, еще один погиб.

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