Вашингтон, 29 сентября, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Стрельба произошла в здании школы в американском городе Окленде (штат Калифорния), сообщает агентство Associated Press.

Elvert Barnes Полиция США

По его данным, стрельба произошла в школе в восточной части города. В результате происшествия ранения получили не менее пяти человек. При этом всех пострадавших госпитализировали. Других подробностей произошедшего не приводится. Сведений о задержании подозреваемых в преступлении также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября два человека напали на футбольных игроков средней школы города Роксборо в американской Филадельфии. В результате стрельбы пострадали четыре человека, еще один погиб.