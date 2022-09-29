Лондон, , 00:35 — REGNUM Два самолета столкнулись в аэропорту Хитроу в столице Великобритании Лондоне, сообщает газета Evening Standard со ссылкой на представителя воздушно й гавани.

Аэропорт «Хитроу» Mario Roberto Duran Ortiz (Mariordo)

Они столкнулись крыльями во время руления. На месте работают экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября недалеко от аэродрома Гера-Лоймниц на окраине города Гера в Германии столкнулись два легкомоторных самолета. Происшествие унесло жизни двоих человек.

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