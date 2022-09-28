Лондон, 29 сентября, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Два самолета столкнулись в аэропорту Хитроу в столице Великобритании Лондоне, сообщает газета Evening Standard со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Mario Roberto Duran Ortiz (Mariordo) Аэропорт «Хитроу»

Они столкнулись крыльями во время руления. На месте работают экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября недалеко от аэродрома Гера-Лоймниц на окраине города Геры в Германии столкнулись два легкомоторных самолета. Происшествие унесло жизни двоих человек.

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