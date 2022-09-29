Минск, , 11:44 — REGNUM Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии выявил два предприятия Витебской области, которые продавали продукцию на экспорт по ценам ниже разрешенных законом. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

В министерстве сообщили, что в Витебской области два предприятия нарушили законодательство о предельных минимальных ценах на молочную и мясную продукцию, поставляемую на экспорт.

Одно из них — предприятие «ХладПром-групп», по данным министерства, в июне продало на экспорт 1,4 тонны полутвëрдого сыра по цене ниже установленной Минсельхозпродом.

Второе предприятие «Мясокомбинат Поставский» в июне и июле продало в Узбекистан 6,8 тонны мяса — тоже по цене более низкой, чем установлено регулятором.

За эти нарушения Экономический суд Витебской области вынес постановления об административных взысканиях в отношении предприятий и виновных должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году правительством Белоруссии были установлены минимальные экспортные цены на ряд товаров.