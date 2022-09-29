Нижний Новгород, , 00:34 — REGNUM В бюджет столицы Киргизии на 2022 год заложили 1 млн сомов (733 тысячи рублей) на установку «тревожных кнопок» в школах и детсадах. Об этом сообщили в мэрии Бишкека 28 сентября.

Нижний Новгород Aleksey Igonin

Муниципалитет провёл тендеры на услуги по их установке с подключением к пульту центрального наблюдения службы охраны МВД, по итогам которых заключил два контракта на 935 тысяч сомов (686 тысяч рублей).

На эти деньги установлены «тревожные кнопки» в 30 из 31 школ и 18 из 20 детсадов в Ленинском районе столицы республики.

Также стало известно о том, что на обслуживание по охране объектов с помощью «тревожной кнопки» в городском бюджете заложено почти 3 млн 163 тысячи сомов (2 млн 318 тысяч рублей) и заключен договор со службой охраны МВД Киргизии.

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