Мюнхен, Германия, 29 сентября, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал игровую форму 30-летнего нападающего сборной Сенегала по футболу Садио Мане.

Steindy Садио Мане

«Садио все еще нужно немного времени на то, чтобы освоиться в Бундеслиге. Но это непременно произойдет. Я постоянно с ним общаюсь. Я знаю, каково это — быть новичком в команде, сменить страну, город, попасть в слегка отличающуюся футбольную культуру», — цитирует Салихамиджича издание Bild.

В последний раз Садио Мане забивал 31 августа в матче первого раунда Кубка Германии 2022/23 с «Викторией» (5:0). В текущем сезоне на счету сенегальского нападающего три гола в десяти матчах за «Баварию» во всех турнирах.

За «Баварию» Садио Мане выступает с 1 июля 2022 года после перехода из «Ливерпуля» за 32 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 31-летнего сенегальца в 60 миллионов евро.