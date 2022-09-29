Майами, США, , 00:22 — REGNUM Почти 1,04 млн потребителей электроэнергии в американском штате Флорида остались без света из-за обрушившегося на регион тропического урагана «Иэн», сообщается на сайте Poweroutage.com, собирающем информацию о работе энергосетевых компаний в Северной Америке.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Всего во Флориде находится 11 млн потребителей. Ураганом четвертой категории «Иэн» обрушился юго-западное побережье штата 28 сентября. Скорость ветра внутри него превышает 240 км в час.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября вся Куба осталась без электричества из-за удара «Иэн» по острову.

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