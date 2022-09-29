Грозный, , 00:20 — REGNUM 29 сентября в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» футбольный клуб «Ахмат» в матче третьего тура групповой стадии ФОНБЕТ Кубка России 2022/23 сыграет с «Ростовом». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Матч «Зенит» — «Ахмат» Fc-zenit.ru

На матч назначена бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным. Ассистенты главного судьи — Владимир Миневич и Игорь Кгязев. Резервный арбитр — Константин Аверьянов.

На данный момент «Ростов» с двумя победами и шестью набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице группы 3. «Ахмат», набрав три очка, располагается двумя позициями ниже.