Москва, 29 сентября, 2022, 00:17 — ИА Регнум. 29 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» футбольный клуб «Спартак» в матче третьего тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ХК «Спартак» Эмблема ХК «Спартак»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистенты главного судьи — Александр Богданов и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Сергей Чабан.

После двух сыгранных матчей «Зенит» с одной победой и тремя набранными очками занимает третье место в турнирной таблице группы. «Спартак», одержав две победы, располагается двумя позициями выше.