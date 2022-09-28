Ижевск, 29 сентября, 2022, 00:15 — ИА Регнум. В Удмуртии состоялось прощание с 11 погибшими в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске детьми. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

Властями республики была оказана помощь в организации похорон. Глава республики Александр Бречалов и правительство региона выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.

В соответствии с распоряжением правительства Удмуртии членам семей погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Пострадавшим, получившим тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести, выплатят по 500 тыс. рублей из бюджета республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, похороны учителей, которые погибли при нападении на школу №88 в Ижевске, проходят 28–29 сентября. Сегодня, 28 сентября, коллеги, ученики, родные и близкие, выпускники и все жители города прощаются с учителем математики Натальей Ведерниковой.

29 сентября в соборе Александра Невского состоится прощание с учительницей английского языка Маргаритой Сахарных. В тот же день в храме Казанской Богородицы простятся с учительницей ИЗО Светланой Сухановой.

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