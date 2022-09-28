Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2022, 00:14 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 сентября отскоком после продолжительного снижения.

Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 548,75 пункта (1,88%), до уровня 29 683,74 пункта. S&P 500 подорожал на 71,75 пункта (1,97%), до уровня 3719,04 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 222,13 пункта (2,05%), до уровня 11 051,64 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,35 (4,27%), до уровня $81,85 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 сентября разнонаправленно.

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