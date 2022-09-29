Рим, 29 сентября 2022, 00:14 — REGNUM Главный тренер национальной сборной Италии по футболу Роберто Манчини заявил, что команда нацелена на победу на чемпионате мира 2026 года.

Роберто Манчини
Роберто Манчини
Вячеслав Евдокимов

«Мы заслужили право сыграть в плей-офф Лиги наций, мы одолели Англию, которая, возможно выиграет чемпионат мира в Катаре. Парни сделали все, что было необходимо, в период, когда они находились на в лучших кондициях. Чтобы сыграть на ЧМ, нам придется ждать еще четыре года. Но мы хотим полететь в Америку и выиграть. Это наша цель», — цитирует Манчини пресс-служба сборной Италии.

После шести сыгранных туров Лиги наций УЕФА 2022/23 сборная Италии с тремя победами и 11-ю набранными очками вышла из группы с первого места.