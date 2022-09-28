Рим, 29 сентября, 2022, 00:14 — ИА Регнум. Главный тренер национальной сборной Италии по футболу Роберто Манчини заявил, что команда нацелена на победу на чемпионате мира 2026 года.

Вячеслав Евдокимов Роберто Манчини

«Мы заслужили право сыграть в плей-офф Лиги наций, мы одолели Англию, которая, возможно, выиграет чемпионат мира в Катаре. Парни сделали все, что было необходимо, в период, когда они находились не в лучших кондициях. Чтобы сыграть на ЧМ, нам придется ждать еще четыре года. Но мы хотим полететь в Америку и выиграть. Это наша цель», — цитирует Манчини пресс-служба сборной Италии.

После шести сыгранных туров Лиги наций УЕФА 2022/23 сборная Италии с тремя победами и 11-ю набранными очками вышла из группы с первого места.