Тбилиси, , 01:31 — REGNUM В ближайшие дни в Грузии наступит чрезвычайно тёплая, почти что летняя погода, сообщает 28 сентября грузинское Национальное агентство окружающей среды.

Спасение в жару Дарья Антонова © ИА REGNUM

До 3 октября температура воздуха существенно увеличится, также будет очень сухо. Днём температура достигнет +27, +32 в низменностях и на равнинах, +25, +30 в прибрежных районах Чёрного моря, +24, +29 в горных районах страны, +20, +25 градусов на высокогорье.

Также на этой неделе существенно потеплеет и в грузинской столице. В Тбилиси температура воздуха днём прогреется до +28, +30 градусов.