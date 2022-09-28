Тбилиси, 29 сентября, 2022, 01:31 — ИА Регнум. В ближайшие дни в Грузии наступит чрезвычайно тёплая, почти что летняя погода, сообщает 28 сентября грузинское Национальное агентство окружающей среды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спасение в жару

До 3 октября температура воздуха существенно увеличится, также будет очень сухо. Днём температура достигнет +27, +32 в низменностях и на равнинах, +25, +30 в прибрежных районах Чёрного моря, +24, +29 в горных районах страны, +20, +25 градусов на высокогорье.

Также на этой неделе существенно потеплеет и в грузинской столице. В Тбилиси температура воздуха днём прогреется до +28, +30 градусов.