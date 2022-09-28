Киров, 29 сентября, 2022, 00:04 — ИА Регнум. Главой города Кирова по итогам голосования повторно была избрана Елена Ковалева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кирова.

Orenburg-gov.ru Назначение

На эту должность претендовали два кандидата: Елена Ковалева от партии «Единая Россия» и Виктор Савиных — представитель партии «Новые люди». В результате тайного голосования за Ковалеву отдали свои голоса 26 депутатов гордумы, за оппонента — восемь парламентариев.

Также была предложена кандидатура Анны Альминовой, но она отказалась участвовать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Елена Ковалева является главой города с сентября 2017 года. Также с 2019 года она руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Кировской области.