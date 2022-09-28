Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Ураган «Иэн», сила которого приблизилась к пятой, самой сильной категории, достиг американского штата Флорида, сообщает 28 сентября NBC News.

Ураган Pixabay.com

Эпицентр урагана находится в 40 км от города Нейплс, расположенного на побережье Флориды, скорость ветра в его эпицентре достигает 249 км/час.

Уточняется, что ураган «Иэн» быстро набрал силу в Мексиканском заливе, подойдя к Флориде с юга.

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что гражданам, находящимся на пути урагана, надо укрыться в ближайших убежищах и оставаться в них. Кроме того, обязательной эвакуации подлежат свыше 2,5 млн жителей Флориды.

Ранее, после удара урагана «Иэн» по Кубе, на острове полностью отключилось электроснабжение, погибли два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Софии из-за непогоды повреждено здание Национального театра Болгарии