Вашингтон, 28 сентября, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Ураган «Иэн», сила которого приблизилась к пятой, самой высокой категории, достиг американского штата Флорида, сообщает 28 сентября NBC News.

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Эпицентр урагана находится в 40 км от города Нейплс, расположенного на побережье Флориды, скорость ветра в его эпицентре достигает 249 км/час.

Уточняется, что ураган «Иэн» быстро набрал силу в Мексиканском заливе, подойдя к Флориде с юга.

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что гражданам, находящимся на пути урагана, надо укрыться в ближайших убежищах и оставаться в них. Кроме того, обязательной эвакуации подлежат свыше 2,5 млн жителей Флориды.

Ранее, после удара урагана «Иэн» по Кубе, на острове полностью отключилось электроснабжение, погибли два человека.