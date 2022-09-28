Приштина, Сербия, 28 сентября 2022, 23:53 — REGNUM Президент Косово Вьоса Осман 28 сентября вернулась на родину после зарубежной поездки и выступила с пресс-конференцией, в ходе которой выразила убежденность в том, что Косово находится на верном пути.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, почти неделю Османи участвовала в мероприятиях на полях 77-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН.
На полях ГА ООН Османи провела встречу с главой США Джозефом Байденом и рядом других государственных лидеров.
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