Приштина, Сербия, 28 сентября, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 28 сентября вернулась на родину после зарубежной поездки и выступила с пресс-конференцией, в ходе которой выразила убежденность в том, что Косово находится на верном пути.

President-ksgov.net Вьоса Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, почти неделю Османи участвовала в мероприятиях на полях 77-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

«После недели, полной встреч и дискуссий с новыми и старыми друзьями и союзниками, мы возвращаемся на родину с полной уверенностью, что Косово на правильном пути».

На полях ГА ООН Османи провела встречу с главой США Джозефом Байденом и рядом других государственных лидеров.