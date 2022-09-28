Москва, , 23:50 — REGNUM 24-летний центральный полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал о травме, полученной в матче ФОНБЕТ Кубка России 2022/23 с «Сочи» (2:1).

ЦСКА

«Со здоровьем все нормально», — цитирует Облякова издание «Чемпионат».

Напомним, Иван Обляков получил травму на 37-й минуте матча ЦСКА — «Сочи», после чего его заменил хавбек Никита Ермаков.

В текущем сезоне 24-летний российский полузащитник принял участие в девяти турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

Действующее соглашение Облякова с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2027 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского хавбека в 6 миллионов евро.