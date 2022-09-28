Сыктывкар, , 23:50 — REGNUM В Коми с начала года выявили 78 случаев незаконной рубки леса. Об этом сообщает минлеспром республики.

Лес Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным ведомства, в первом полугодии количество незаконных рубок составляло 58. К 1 сентября их число выросло до 78.

«Прирост в том числе дали два крупных случая — в Печоре, где вырубили краснокнижные кедры, и в Койгородском районе, где велась рубка без лесной декларации», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, к борьбе с незаконными рубками леса подключился Роскосмос.