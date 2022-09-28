Приштина, Сербия, 28 сентября, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Муфтий Косово Наим Тернава 27 сентября выступил с пресс-конференцией, в ходе которой призвал педагогов прекратить забастовку.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Тернава призвал профсоюз работников образования, науки и культуры Косово санкционировать прекращение забастовки, а правительство Косово — пойти навстречу бюджетникам и принять закон о заработной плате.

В мусульманской общине Косово подчеркнули, что поддерживают требования педагогов о достойной заработной плате, но ожидают от них прекращения забастовки ради выполнения своей высокой миссии — нести знания детям.

Забастовка педагогов в Косово продолжается с 25 августа.