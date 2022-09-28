Амстердам, , 23:46 — REGNUM На музыкальном фестивале Breda Barst, проходившем в голландском городе Бреда, 17 сентября в результате действий службы безопасности погиб 37-летний гражданин Польши. Сообщившая об этом местная газета «Algemeen Dagblad» сравнивает ситуацию с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда.

«Ситуация напоминала инцидент с Джорджем Флойдом в Америке», — передаёт слова одного из свидетелей инцидента «Польское радио».

Как сообщает газета со ссылкой на очевидцев, когда охранники выводили поляка из толпы, он был спокоен, и не оказывал никакого сопротивления. «Но в какой-то момент он был сбит ими на землю. Один или два телохранителя садятся на него, а потом я вижу, что мужчина почти не двигается. Его ноги неподвижны», — говорит один из свидетелей.

После прибытия полиции, через 10-15 минут выяснилось, что мужчина не дышит. Он был доставлен в больницу, где в воскресенье скончался.

Полицией были задержаны четверо охранников в возрасте от 19 до 59 лет, им предъявлено обвинение в покушении на убийство. Также под подозрением находятся ещё двое охранников.

Как сообщает газета, погибший находился в Нидерландах на заработках. В Польше у него остались жена и дети.