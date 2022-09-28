Челябинск, 28 сентября, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Заказанные по почте 300 таблеток, содержащие психотропное вещество, изъяты в Челябинске сотрудниками Уральской оперативной таможни, сообщили 28 сентября в пресс-службе Челябинской таможни.

Изъятые таблетки

Таблетки заказал через интернет по почте проживающий в регионе иностранец. Они были доставлены в составе сборного международного грузового отправления.

Препараты были изъяты, поскольку физическим лицам разрешается перевозить или получать по почте наркотические средства и психотропные вещества только в медицинских целях и при наличии документа, выданного медицинской организацией и подтверждающего законность их приобретения.

Поскольку у заказавшего их человека не было таких документов, было возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъят и передан в Троицкое Южно-Уральское линейное управление МВД РФ на транспорте. Иностранцу грозит наказание в виде административного штрафа.