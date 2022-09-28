Приштина, Сербия, 28 сентября 2022, 23:49 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 27 сентября обратилась к иранским женщинам продолжаться бороться за свои права.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, призыв Османи был обращен к иранской журналистке Масих Алинейяд.
Напомним, после убийства 22-летней гражданки Ирана за неправильно покрытую голову по стране прокатилась волна протестов феминисток.
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