Приштина, Сербия, , 23:49 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 27 сентября обратилась к иранским женщинам продолжаться бороться за свои права.

Вьоси Османи U.S. Department of State

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, призыв Османи был обращен к иранской журналистке Масих Алинейяд.

Вьоса Османи «Весь мир следит за вами. Мое послание к женщинам и народу Ирана — никогда не отказывайтесь от своих свобод. Никогда не отказывайтесь. Мы знаем как это сложно и больно, но борьба за свободу требует высокой цены. Мы заплатили высокую цену в ходе нашей войны за свободу. Мы будем с вами, пока вы не одержите победу. Никогда не сдавайтесь».

Напомним, после убийства 22-летней гражданки Ирана за неправильно покрытую голову по стране прокатилась волна протестов феминисток.

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