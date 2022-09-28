Приштина, Сербия, 28 сентября, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 27 сентября обратилась к иранским женщинам с призывом продолжать бороться за свои права.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, призыв Османи был обращен к иранской журналистке Масих Алинейяд.

Вьоса Османи

«Весь мир следит за вами. Мое послание к женщинам и народу Ирана: никогда не отказывайтесь от своих свобод. Никогда не отказывайтесь. Мы знаем, как это сложно и больно, но борьба за свободу требует высокой цены. Мы заплатили высокую цену в ходе нашей войны за свободу. Мы будем с вами, пока вы не одержите победу. Никогда не сдавайтесь».