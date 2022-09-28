Вашингтон, 28 сентября, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уведомил российскую сторону о том, какими будут последствия возможного применения Россией ядерного оружия. Об этом сообщила на брифинге 28 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Он в частном порядке общался с российской стороной, и они понимают, каковы будут последствия», — сказала Жан-Пьер, отметив, что публично данная информация разглашаться не будет.

При этом представитель Белого дома напомнила, что как Салливан, так и многие другие представители администрации президента США ранее уже заявляли публично о том, что последствия такого шага будут «катастрофическими», а действия Вашингтона будут «серьёзными и решительными».

По её словам, в руководстве Соединённых Штатов придерживаются всех этих заявлений.