Приштина, Сербия, 28 сентября, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 28 сентября сообщил на своей странице в социальной сети, что с сентября 2021 года по настоящее время пособия из бюджета получили около 200 тысяч детей, свыше 20 тысяч молодых матерей и десятки тысяч многодетных семей Косово.

Kryeministri-ks.net Глава «Движения за самоопределение» Альбин Курти

В сентября исполнился год с тех пор, как правительство Курти впервые запустило схему выплаты пособий на детей и пособий по беременности и родам.

Кроме того, Курти отметил, что в сентябре были запущены выплаты на детей, родившихся в 2012 году, а в октябре будут приниматься заявки на выплаты для детей, родившихся в 2011 году. Схема выплаты пособий будет постепенно расширяться, чтобы в итоге в нее оказались включены все дети в возрасте до 16 лет.