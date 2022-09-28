Приштина, Сербия, 28 сентября, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр сепаратистского Косово Авдулла Хоти обвинил действующее правительство в неумении решать экономические задачи. Об этом Хоти заявил 28 сентября.

Mf.rks-gov.net Авдулла Хоти

Хоти рассказал, что его правительству, вопреки экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса, удалось добиться экономического роста в первые месяцы 2021 года.

«Правительство, которое я возглавлял, усилено работало над тем, чтобы вытянуть экономику из кризиса. В тот момент, когда правительство ушло в отставку, у нас был экономический рост. С тех пор он уменьшается. Конечно, внешние факторы тоже влияют, но правительство не делало важных шагов в области экономической и финансовой политики», — рассказал Хоти на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, что Хоти, который возглавлял правительство сепаратистского образования с 2020 по 2021 год, по образованию является экономистом и ранее был министром финансов в правительстве Исы Мустафы.