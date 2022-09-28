Сербские СМИ дали Вучичу день на введение санкций против России
Белград, 28 сентября, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Сербское издание Danas 28 сентября со ссылкой на источники в Брюсселе заявило, что ЕС дает президенту Сербии Александру Вучичу лишь день на введение санкций в отношении России после формирования нового правительства.
При этом на решение проблемы Косово, очевидно, путем признания, Вучич получит лишь год.
В сербском издании подчеркивают, что ЕС готов оказать на Вучича давление с целью добиться введения санкций против России. Европейский парламент может принять резолюцию, которая обяжет Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Сербии в ЕС в случае несоблюдения этих условий.
По мнению корреспондента сербского издания, в случае введения санкций ЕС против Сербии первой мерой будет запрет на торговлю с Сербией и выдачу кредитов, затем отказ от либерализации визового режима, прекращение переговоров и более жесткие санкции.