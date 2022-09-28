Лондон, 28 сентября, 2022, 23:28 — ИА Регнум. В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) 28 сентября опубликовали новый отчет, согласно которому в 2022 году экономика Албании вырастет на 3%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

По прогнозам ЕБРР, в 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) Албании также вырастет на три процента, говорится в сентябрьском выпуске доклада ЕБРР «Перспективы региональной экономики».

Согласно майскому отчету ЕБРР, экономический рост Албании в 2023 году должен был составить 3,3%.

Пересмотр прогноза был вызван сокращением поставок газа из России и ростом инфляции во всем мире, что, как ожидается, замедлит экономический рост в 2023 году в регионах присутствия ЕБРР.

ЕБРР прогнозирует, что в 2022 году ВВП стран Западных Балкан составит 3,2%, а в 2023 — 3%. Однако есть риск дальнейшего ухудшения ситуации в случае эскалации кризиса на территории б. УССР или дальнейшего падения объемов экспорта российского газа, отмечают в ЕБРР.

Экономика Албании после сокращения на 3,3% в 2020 году выросла на 8,5% в 2021 году.