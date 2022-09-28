Неаполь, Италия, 28 сентября, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что 21-летний атакующий полузащитник «Наполи» и национальной сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия может стать претендентом на «Золотой мяч».

Алексей Колчин ИА REGNUM Хвича Кварацхелия обрабатывает мяч

«У нас хорошие отношения с Хвичей, и после каждой тренировки я много объяснял ему о стыках, о травмах, о реакции, характере и о том, как лучше использовать свои качества. Думаю, в будущем он может стать номинантом на «Золотой мяч». Он может быть разнообразен и непредсказуем в атаке, хорош в физическом плане и может прибавить в игре в защите. Важно, что он настоящий фанат футбола и очень профессионален», — цитирует Слуцкого издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия, выступая за «Наполи», принял участие в девяти матчах за неаполитанский клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.