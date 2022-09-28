Приштина, Сербия, , 23:26 — REGNUM В администрации председателя Профсоюзной ассоциации сотрудников дипломатической службы Косово 28 сентября заявили, что глава профсоюза был произвольно уволен руководством МИД.

Доника Гервала-Шварц, глава МИД Косово в правительстве Альбина Курти Mfa-ks.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, руководство МИД в нарушение действующего законодательства насильственно проникло в кабинет главы профсоюзного объединения Агрона Малёку, поменяло замок и лишило Малёку доступа к архивам профсоюза за период с 2017 года по наше время.

При этом в руководстве МИД проинформировали сотрудников о том, что любая возможная публикация любого документа от имени профсоюзного объединения считается злоупотреблением со стороны должностных лиц, ответственных за совершение этого незаконного действия.

Объединение профсоюзов Косово обратилось в полицию и прокуратуру с призывом безотлагательно принять меры в по расследованию дела и привлечению к ответственности виновных.

Ранее профсоюз работников на Косово опубликовал заявление с критикой управления МИД (назначения на посты, проведения конкурсов при трудоустройстве и т.д.).

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