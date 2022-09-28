Москва, , 23:15 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на предстоящую ночь из-за сильного тумана. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Туман в Москве. Котельническая набережная Василий Иванов © ИА REGNUM

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточняется, предупреждение действует на период до 4:00 четверга, 29 сентября. До этого времени в столичном регионе прогнозируется туман с видимостью 200-700 метров.